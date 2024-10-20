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حكم دولي يعلق على إلغاء هدف بيراميدز ضد الزمالك

07:02 م الأحد 20 أكتوبر 2024

توفيق السيد الخبير التحكيمي

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كتبت - نهى خورشيد:

علق توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على لقطة إلغاء هدف بيراميدز الثاني في شباك الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": " قرار تقنية الفار صحيح بالغاء الهدف الثاني في ظل إيجاد تسلل واضح في اللعبة".

وحقق الزمالك فوزاً على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليتأهل الفارس الأبيض رسمياً إلى نهائي السوبر المصري.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.

توفيق السيد إلغاء هدف بيراميدز الثاني الزمالك السوبر المصري ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز
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