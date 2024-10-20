حكم دولي يعلق على إلغاء هدف بيراميدز ضد الزمالك
كتبت - نهى خورشيد:
علق توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على لقطة إلغاء هدف بيراميدز الثاني في شباك الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.
وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": " قرار تقنية الفار صحيح بالغاء الهدف الثاني في ظل إيجاد تسلل واضح في اللعبة".
وحقق الزمالك فوزاً على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليتأهل الفارس الأبيض رسمياً إلى نهائي السوبر المصري.
وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.
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