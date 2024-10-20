ثنائي الزمالك يعتدي على أحد منظمي كأس السوبر المصري (فيديو)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الأحداث خارج المستطيل الأخضر في مباراة الزمالك وبيراميدز، موقف سئ من ثنائي الفارس الأبيض.

وقال مراسل موقع "مصرواي" أن ثنائي الزمالك، محمد صبحي ومصطفى شلبي، اعتدوا على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى النهائي، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

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