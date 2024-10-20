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ثنائي الزمالك يعتدي على أحد منظمي كأس السوبر المصري (فيديو)

06:55 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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كتب - محمد القرش:

شهدت الأحداث خارج المستطيل الأخضر في مباراة الزمالك وبيراميدز، موقف سئ من ثنائي الفارس الأبيض.

وقال مراسل موقع "مصرواي" أن ثنائي الزمالك، محمد صبحي ومصطفى شلبي، اعتدوا على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى النهائي، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

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