الأحد 20 أكتوبر 2024

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القاهرة ـ مصراوي:

حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وتقدم فريق بيراميدز بهدف سجله اللاعب إبراهيم عادل بعد مرور 14 دقيقة ثم عادل سيف الجزيري النتيجة بهدف في الدقيقة 40.

نادي بيراميدز يحرز الهدف الأول أمام نادي الزمالك بقدم إبراهيم عادل بأسيست عالمي من رمضان صبحي#MBCMASR#MBCMASR2#السوبر_مع_فايق pic.twitter.com/cuzap8uavY — MBC مصر (@mbcmasr) October 20, 2024

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 90+7 هدفًا سجله مصطفى فتحي لبيراميدز بداعِ وجود حالة تسلل.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 5-4.

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