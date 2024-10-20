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بالفيديو- ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز وركلات الترجيح

06:36 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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القاهرة ـ مصراوي:

حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وتقدم فريق بيراميدز بهدف سجله اللاعب إبراهيم عادل بعد مرور 14 دقيقة ثم عادل سيف الجزيري النتيجة بهدف في الدقيقة 40.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 90+7 هدفًا سجله مصطفى فتحي لبيراميدز بداعِ وجود حالة تسلل.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 5-4.

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الزمالك وبيراميدز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز نتيجة مباراة الزمالك اليوم
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