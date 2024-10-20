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بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد نهائي كأس السوبر المصري

06:27 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتب - محمد القرش:

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

ولجأ الثنائي إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، بين الزمالك والفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

موعد مباراة كأس السوبر الزمالك إلى نهائي السوبر فوز الزمالك الزمالك وبيراميدز الأهلي
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