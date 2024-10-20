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"موعودين بالقاضية".. محمد العدل يعلق على هدف بيراميدز الملغي في الزمالك

06:23 م الأحد 20 أكتوبر 2024

المنتج الكبير محمد العدل

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علق رئيس النادي الأهلي السابق، محمد العدل، على الهدف الملغي لنادي بيراميدز في مرمى الزمالك.

ونشر العدل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "موعودين بالقاضية، ده كيف بقى، فين التسلل؟".

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويلاقي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

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محمد العدل القاضية الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري فوز الزمالك
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