"موعودين بالقاضية".. محمد العدل يعلق على هدف بيراميدز الملغي في الزمالك
علق رئيس النادي الأهلي السابق، محمد العدل، على الهدف الملغي لنادي بيراميدز في مرمى الزمالك.
ونشر العدل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "موعودين بالقاضية، ده كيف بقى، فين التسلل؟".
الجدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
ويلاقي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.
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