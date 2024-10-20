رمضان صبحي يهدر ثالث ضربة جزاء في تاريخ السوبر المصري ضد الزمالك (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز، إهدار رمضان صبحي لركلة جزاء.

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثالثة المهدرة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

وكان محمد الهادي أول من يُهدر ركلة جزاء للمقاولون العرب ضد الزمالك في عام 2001، وجاء محمود عبدالمنعم كهربا ليهدر الركلة الثانية مع الزمالك ضد الأهلي في موسم 2015.

وفي مباراة نصف النهائي 2024 بين بيراميدز والزمالك، أهدر رمضان صبحي الركلة الثالثة بعد أن سدد الكرة في القائم الأيمن لمحمد عواد.

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