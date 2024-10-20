تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

كتب - محمد القرش:

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية نقلها لمواجهات بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات.

وتنقل مواجهات البطولة التي تقام اليوم الأحد، الزمالك ضد بيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بجانب اللقاء النهائي يوم الخميس المقبل.

تردد اون تايم سبورت

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

يُذكر أن مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا تقام اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.