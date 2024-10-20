"الكلام ده بيزعل".. الحضري يوجه رسالة قوية في حضور العميد (فيديو)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

وجه عصام الحضري، قائد منتخب مصر ولاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، رسالة قوية، خلال تواجده مع أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق.

ونشر الحضري فيديو بجانب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء تواجدهم في الجيم.

وكتب الحضري: "عميد العالم رقم واحد والكلام ده بيزعل بس دي الحقيقة أحمد حسن رقم واحد الصقر".

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