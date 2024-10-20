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"الكلام ده بيزعل".. الحضري يوجه رسالة قوية في حضور العميد (فيديو)

04:39 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
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    صورة أشريفية لعصام الحضري
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    عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق
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    عصام الحضري وأصدقائه
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    عصام الحضري
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    عصام الحضري في بداياته
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    عصام الحضري 1
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    ياسين عصام الحضري مع شيكابالا_Easy-Resize.com (1)
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    عصام الحضري رفقة نجله_Easy-Resize.com
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كتب- محمد خيري:

وجه عصام الحضري، قائد منتخب مصر ولاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، رسالة قوية، خلال تواجده مع أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق.

ونشر الحضري فيديو بجانب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء تواجدهم في الجيم.

وكتب الحضري: "عميد العالم رقم واحد والكلام ده بيزعل بس دي الحقيقة أحمد حسن رقم واحد الصقر".

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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary)

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عصام الحضري أحمد حسن الأهلي الزمالك مسيرة عصام الحضري
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