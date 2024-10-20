الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة ماراثونية أمام بيراميدز

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وتقدم فريق بيراميدز بهدف سجله اللاعب إبراهيم عادل بعد مرور 14 دقيقة ثم عادل سيف الجزيري النتيجة بهدف في الدقيقة 40.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 90+7 هدفًا سجله مصطفى فتحي لبيراميدز بداعِ وجود حالة تسلل.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 5-4.

ملخص المباراة:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قبل الفريقين مع أفضلية نسبية للاعبي الزمالك.

لاعب بيراميدز محمد حمدي أرسل كرة عرضية من يسار الملعب داخل منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 4 ولكنها لم تجد من يقابلها.

وتوقف اللعب بعد مرور 6 دقائق بعد إصابة لاعب بيراميدز مهند لاشين قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية بالملعب.

وأرسل لاعب الزمالك سيف الجزيري كرة عرضية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء بيراميدز بالدقيقة 9 ولكن أبعدها الدفاع.

ووصلت كرة أمام منطقة جزاء بيراميدز للاعب الزمالك ناصر ماهر الذي سدد كرة قوية بالدقيقة 12 ولكن تصدى لها دفاع بيراميدز.

وتقدم بيراميدز بهدف بعد مرور 14 دقيقة عن طريق لاعبه إبراهيم عادل الذي وصلته كرة بينية من زميله رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الزمالك أسكنها الشباك.

وشهدت الدقائق التالية لهدف بيراميدز سيطرة نسبية للاعبي الزمالك ولكن دون أي خطورة فعلية.

أحمد سيد "زيزو" أرسل كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 17 ولكن وصلت سهلة ليد أحمد الشناوي.

وعاد رمضان صبحي بتمريرة طولية في الدقيقة 21 على حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن كان محمد عواد أقرب لها وأبعدها.

ووصلت كرة طولية للاعب بيراميدز صديق أوجولا بالدقيقة 22 على يسار منطقة جزاء الزمالك ولكنه لم يُسيطر على الكرة بنجاح وخرجت لرمية مرمى.

واحتسب حكم اللقاء بالدقيقة 25 خطأ ضد لاعب بيراميدز مهند لاشين بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب الزمالك ناصر ماهر.

وواصل فريق الزمالك السيطرة على الكرة فأرسل لاعبه حمزة المثلوثي كرة عرضية بالدقيقة 26 وصلت لزميله أحمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء ليسددها من لمسة واحدة قوية ولكنها علت المرمى.

وتوقف اللعب بالدقيقة 30 لشرب المياه و التقاط الأنفاس.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة 33 بركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز بداعِ اصطدام محمود مرعي بعبدالله السعيد ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.

وراوغ ناصر ماهر دفاع بيراميدز وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 40 قابلها سيف الجزيري بقدمه في الشباك.

وأرسل ناصر ماهر كرة بينية لزميله زيزو على الجانب الأيمن من الملعب الذي حولها عرضية ولكن أبعدها الدفاع وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم أوضح أن الكرة لم تلمس يد اللاعب بالدقيقة 45.

وبدأ بيراميدز الشوط الثاني من المباراة بالضغط على دفاعات الزمالك فأرسل لاعبه محمد الشيبي بالدقيقة 47 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها حمزة المثلوثي.

وطالب لاعبو بيراميدز في الدقيقة التالية باحتساب ركلة جزاء لهم بداعِ سقوط زميلهم صديق أوجولا داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو التي أوضحت له وجود مخالفة ليحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

وسدد رمضان صبحي ركلة جزاء ولكن ارتطمت الكرة في العارضة بالدقيقة 52.

وتصدى لاعب الزمالك محمود بنتايج بالدقيقة 53 لفرصة من لاعب بيراميدز إبراهيم عادل.

وعاد إبراهيم عادل في الدقيقة التالية بتسديدة من خارج منطقة جزاء الزمالك ولكن علت المرمى.

وواصل لاعبو بيراميدز خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة ولكن دون خطورة فعلية على مرمى الزمالك.

وأرسل عبدالله السعيد في الدقيقة 69 كرة طولية لزميله محمود بنتايج داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكنه فشل في السيطرة عليها وسددها ضعيفة ليتصدى لها الشناوي لتصله مجددا ويمررها لزميله ناصر ماهر الذي سدد كرة تصدى لها الدفاع.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك بالدقيقة 72 باللاعب كونراد ميشالاك بدلاً من مصطفى شلبي.

ووصلت الكرة في الدقيقة 74 للاعب الزمالك كونراد ميشالاك على يسار الملعب ليرسل كرة عرضية أمسك بها حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي.

ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز بالدقيقة 75 باللاعب يوسف أوباما بدلاً من رمضان صبحي وباللاعب مصطفى فتحي بدلاً من إبراهيم عادل.

وأرسل لاعب الزمالك محمد شحاتة كرة عرضية في الدقيقة 82 ولكن لم تجد من يقابلها.

وسجل مصطفى فتحي هدفاً لبيراميدز في الدقيقة 90+7 ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.

واتجه الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل.

وسجل كريم حافظ الركلة الأولى لفريق بيراميدز، كما سجل عبدالله السعيد لصالح الزمالك.

وسجل عبدالرحمن مجدي الركلة الثانية لفريق بيراميدز، فيما سجل حمزة المثلوثي الركلة الثانية للزمالك.

وسجل يوسف أوباما الركلة الثالثة لبيراميدز بنجاح ولكنه يرفض الاحتفال، فيما سجل حسام عبدالمجيد بنجاح للزمالك.

وسجل ماليلي الركلة الرابعة لبيراميدز بنجاح، كما سجل ناصر منسي الركلة بنجاح.

وأهدر مصطفى فتحي الركلة الخامسة لبيراميدز، فيما سجل الركلة الخامسة زيزو ليتأهل الزمالك للنهائي.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: زياد كمال، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف المدير الفني لبيراميدز التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي:

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