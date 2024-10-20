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سبب استبعاد 5 لاعبين بالزمالك من تشكيل مباراة بيراميدز

03:17 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (3)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (9)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استبعد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز 5 لاعبين من قائمته التي سيخوض بها مباراة بيراميدز.

الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد التشكيل الرسمي للزمالك غياب 5 لاعبين وهم: محمود الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد عبدالرحيم "إيشو"، مصطفى الزناري.

أسباب غياب اللاعبين:

محمود الشناوي: سبب فني

أحمد عبدالرحيم "إيشو": سبب فني

عمر جابر: إصابة بشد عضلي

مصطفى الزناري: يُعاني من التواء في الكاحل

نبيل عماد "دونجا": يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية

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