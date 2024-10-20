جوميز يُعلن عن مفاجآة بالتشكيل الرسمي للزمالك لمباراة بيراميدز بالسوبر المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عصر اليوم الأحد، مع نظيره بيراميدز بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد التشكيل تواجد مفاجآة بدفع جوميز باللاعب زياد كمال أساسياً لتعويض غياب نبيل عماد "دونجا" الغائب للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمباراة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: زياد كمال، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، شيكابالا، ناصر منسي، عمر فرج، كونراد ميشالاك، أحمد محمود، محمد حمدي، جيفرسون كوستا، محمد السيد.

واستبعد جوميز من قائمة الزمالك كل من: محمود الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد عبدالرحيم "إيشو"، مصطفى الزناري.



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