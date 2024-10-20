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هجوم ناري.. إبراهيم عادل ورمضان صبحي يقودان هجوم بيراميدز أمام الزمالك

03:03 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    فريق بيراميدز
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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار السوبر المصري، المقرر لها في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

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