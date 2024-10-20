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خاص - جوميز يستبعد عمر جابر من قائمته قبل ساعة من مباراة بيراميدز

02:57 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي
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    عمر جابر من مباراة السوبر الأفريقي
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    تحية عمر جابر للجماهير
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    احتفال عمر جابر بكأس الكونفدرالية الأفريقية
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    عمر جابر من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر لاعب نادي الزمالك_Easy-Resize.com
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القاهرة ـ مصراوي:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على استبعاد الظهير الأيمن بصفوفه عمر جابر من قائمته التي سيخوض بها مباراة بيراميدز.

وأشار مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن اللاعب يُعاني من شد عضلي منعه من التواجد بالقائمة.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويُشارك الزمالك في البطولة ببطاقة ذهبية، فيما يخوض بيراميدز المباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة كأس.

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