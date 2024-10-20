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"بث مباشر".. شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس

02:49 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الزمالك وبيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، على ملعب آل نهيان، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، في الرابعة و10 دقائق بتوقيت القاهرة.

وانطلق الاستديو التحليلي في الثانية ظهرًا؛ ويُقدمه إبراهيم عبدالجواد رفقة المحليين أحمد حسام "ميدو"، أحمد فتحي ومحمد فضل.

ويتواجد بالاستديو من الملعب كلاً من محمد غانم وأسامة عبد الكريم، فيما سيُعلق على المباراة كلاً من بلال علام ومحمد الشاذلي.

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