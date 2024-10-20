7 صور لملعب مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري قبل 90 دقيقة من اللقاء

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

90 دقيقة تفصل عشاق الكرة المصرية عن انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري؛ حيث مباراة بيراميدز والزمالك عند 04:05 عصرًا على ملعب آل نهيان بالإمارات.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء اليوم.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة من بطولة كأس مصر، فيما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ويمكنكم التعرف على الملعب بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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