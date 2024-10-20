تغطية خاصة.. كل ما تريده عن مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة ـ مصطفى الجريتلي و محمد خيري:

تتجه الأنظار عند الرابعة وخمسة دقائق من عصر اليوم الأحد صوب ملعب ستاد آل نهيان؛ حيث مباراة بيراميدز ونظيره الزمالك في نصف نهائي كأس بطولة السوبر المصري.

ويُشارك بيراميدز بالمباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة من بطولة كأس مصر، فيما يخوض الزمالك المباراة بالبطاقة الذهبية.

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