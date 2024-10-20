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"قرار كولر ومراجعة الخطة".. برنامج الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في السوبر

01:43 م الأحد 20 أكتوبر 2024

مارسيل كولر

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كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بقبل نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأكد مصدر داخل النادي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سوف يعقد محاضرة للاعبين، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وأوضح المصدر أن جوميز قرر، خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال الذي تم الاتفاق عليه لتجهيز الجميع بشكل مناسب.

وفي المقابل، تتحرك بعثة الأهلي في تمام السادسة إلا ربع نحو ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

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مارسيل كولر برنامج الأهلي الاهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري
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