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بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. من هو أحمد ياسر المحمدي شقيق نجم الزمالك السابق؟

01:33 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    أحمد ياسر المحمدي 1
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    أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
  • عرض 36 صورة
    محاكمة أحمد ياسر المحمدي
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كتب - يوسف محمد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه باغتصاب فتاة بقطر.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

من هو أحمد ياسر المحمدي؟

صاحب الـ 30 عاماً هو شقيق نجم الأهلي والزمالك السابق حسين ياسر المحمدي.

وتحفظت أجهزة الأمن المصرية، على اللاعب بمدينة شرم الشيخ في مصر، بعد اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وينحدر أحمد ياسر المحمدي من عائلة كروية شهيرة في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط، حيث أنه والده هو ياسر المحمدي لاعب أسكو السابق، وشقيقه، هو حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وبدأ أحمد ياسر مشواره في كرة القدم من داخل أكاديمية أسباير في قطر، قبل الانتقال إلى صفوف لخويا القطري في عام 2011.

واستمر رفقة فريق لخويا القطري، لمدة موسم لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الدحيل، الذي قام بإعارته إلى فريق سيد لونيسا الإٍسباني في يوليو 2017، لمدة ستة أشهر.

وفي يناير 2018 انتقل المحمدي من الدحيل إلى صفوف الريان، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قبل أن تتم إعارته إلى فريق فيسيل كوبي الياباني في أغسطس 2018 لمدة ستة أشهر أيضاً.

وانضم أحمد ياسر المحمدي، إلى فريق الريان القطري في أغسطس 2021، قادماً من الدحيل مقابل 400 ألف يورو.

وسبق للاعب الانضمام لمنتخب مصر للشباب في عام 2011 تحت قيادة محمد عمر المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، خلال الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب بروندا، قبل أن يتجه لتمثيل المنتخب القطري.

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً، في 171 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك اللاعب رفقة منتخب قطر في 23 مباراة دولية، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وحقق المحمدي طوال مسيرته 5 ألقاب، بواقع 4 ألقاب لبطولة الدوري القطري، ولقب وحيد لبطولة كأس السوبر القطري.

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