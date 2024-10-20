المصور المصري أسامة العليمي يتوّج بجائزة الشيخ منصور بن زايد للجواد العربي

القاهرة ـ مصراوي:

توج المصور الفوتوغرافي المصري أسامة العليمي بالجائزة الأولي في النسخة العاشرة من جائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي.

وقال العليمي المُقيم في دبي، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، إن من الأمور التي تشغل باله في مجال التصوير هو الحصان العربي:"رغم أنهم مش بشر لكن بتعامل معاهم بنفس العناية والاحترام اللي بديها للصور الشخصية".

وشارك المصور الفوتوغرافي ذو الخلفية الهندسية في عام 2023 بمسابقة الخيول التي نظمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال اتحاد المصورين العرب، في الدار البيضاء، المغرب:"كان ليا الشرف أني أفوز بالمركز التالت في فئة جمال الخيول العربية، وده شجعني أكمل في المجال ده".

وأضاف المصور المصري:"فزت العام الجاري بالمركز الأول وأنا ممثل لمصر بفئة تبوريدة الفانتازيا، شغفي بتصوير الخيول من خلال التصوير الفوتوغرافي الفني بيكبر يوم بعد يوم وسأشارك بالعام المقبل في معرض أكسبوجر وسيتم عرض أعمالي التي تُركز على جمال أفريقيا من خلال جوهر الطبيعة وهي خطوة مهمة في حياتي المهنية، إني أقدر أعرض فني في واحد من أكتر المعارض المرموقة في العالم".

وعلل العليمي اتجاه للتصوير بقارة أفريقيا بالإشارة إلى أن القارة لها مكانة في قلبه بمنظاهرها الطبيعية المبهرة:"ناسها ساحرة وجمالها ملوش بديل وكل زيارة بتفوق توقعاتنا وبتترك ذكريات لا تُنسى".

وأتم تصريحاته بالتنويه إلى أن السفر ليس مجرد شغف لديه بل رغبة مشتركة مع زوجته مما يجعلهما يمران بتجارب لا تُنسى.