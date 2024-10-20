عودة شوبير ومدافع جديد.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا بالسوبر

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة السوبر المصري، التي تقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

ووضع السويسري، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اللمسات النهائية على خطة الأحمر المناسبة لمواجهة سيراميكا، خلال مران الأمس الختامي.

ووضح خلال المران الختامي، عودة مصطفى شوبير مرة أخرى لحراس مرمى الأحمر، مع اعتماد كولر على تواجد أشرف داري لأول في خط الدفاع.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

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