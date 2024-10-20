مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز بالقوة الهجومية الضاربة في تشكيله المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

12:45 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف كأس نهائي السوبر المصري.

ويدخل بيراميدز المباراة بقوة هجومية ضاربة متمثلة برمضان صبحي، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي وفيستون مايلي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي

خط الوسط الدفاعي: بلاتي توريه، مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: إبراهيم عادل، رمضان صبحي، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون مايلي

ويشارك بيراميدز بالمباراة بصفته بطلًا لآخر نسخة من بطولة الكأس، فيما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المبارة عبر قناة أون تايم سبورت، أبوظبي الرياضية وأم بي سي مصر.

اقرأ أيضًا:

هل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز؟.. الأرقام تُجيب

"ضربة قوية".. الغندور يصدم جماهير الزمالك بغياب نجم الفريق أمام بيراميدز

يواجه به الزمالك.. بيراميدز يعلن قميصه الجديد (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القنوات الناقلة للسوبر المصري السوبر المصري موعد مباراة الزمالك ماتش الزمالك موعد ماتش الزمالك الزمالك ضد الأهرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عودة شوبير ومدافع جديد.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا بالسوبر

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو