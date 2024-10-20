بيراميدز بالقوة الهجومية الضاربة في تشكيله المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف كأس نهائي السوبر المصري.

ويدخل بيراميدز المباراة بقوة هجومية ضاربة متمثلة برمضان صبحي، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي وفيستون مايلي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي

خط الوسط الدفاعي: بلاتي توريه، مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: إبراهيم عادل، رمضان صبحي، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون مايلي

ويشارك بيراميدز بالمباراة بصفته بطلًا لآخر نسخة من بطولة الكأس، فيما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المبارة عبر قناة أون تايم سبورت، أبوظبي الرياضية وأم بي سي مصر.

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