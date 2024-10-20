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"ضربة قوية".. الغندور يصدم جماهير الزمالك بغياب نجم الفريق أمام بيراميدز

11:33 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور أن عمر جابر ظهير الزمالك يقترب بشدة من الغياب عن الفريق في مواجهة بيراميدز بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بقبل نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد خالد الغندور خلال برنامجه على قناة المحور أن جوميز يفكر في الدفع بأحمد محمود في الجبهة اليمنى حال عدم جاهزية عمر جابر من الناحية الطبية.

وأوضح الغندور، أن جوميز المدير الفني للفريق سيحسم مصير عمر جابر النهائي خلال الساعات الحالية، حيث يخضع اللاعب لاختبار طبي لمعرفة مدى قدرته على المشاركة.

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