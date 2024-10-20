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يواجه به الزمالك.. بيراميدز يعلن قميصه الجديد (صور)

11:22 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتب- محمد خيري:

كشف نادي بيراميدز قميصه الجديد، الأساسي والذي سيخوض به المباريات في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يظهر الفريق بالقميص الجديد، بداية من مباراة اليوم أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق من عصر اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر.

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نادي بيراميدز قميص بيراميدز الجديد مباراة بيراميدز والزمالك
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