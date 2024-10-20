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القنوات الناقلة والمعلقين والاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

11:08 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
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القاهرة ـ مصراوي:

يقص فريقا بيراميدز والزمالك عند 04:05 بطولة كأس السوبر المصري بمباراة ستجمعهما ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وستنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وأم بي سي مصر.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس

سينطلق الاستديو عند الثانية ظهرًا؛ إذ يُقدمه إبراهيم عبدالجواد رفقة المحليين أحمد حسام "ميدو"، أحمد فتحي ومحمد فضل.

وسيتواجد بالاستديو من الملعب كلاً من محمد غانم وأسامة عبد الكريم، فيما سيُعلق على المباراة كلاً من بلال علام ومحمد الشاذلي.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أبوظبي

سيقود الاستديو الإعلامي عدنان حمد، فيما سيتواجد بالاستديو التحليلي كل من عبدالباسط الحمادي وزبير بيه وحازم إمام برفقة عدنان حمد.

وسيُعلق على أحداث المباراة كل من محمد الشامسي وبلال علام.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أم بي سي مصر

ويقود الإستديو إبراهيم فايق؛ إذ سيتواجد معه بالإستديو إسماعيل يوسف وأحمد عفيفي وتامر بدوي، بينما من أرض الملعب سيتواجد الثنائي محمود فايز ونصوحي، بينما سيُعلق على المباراة مدحت شلبي.
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