موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقناة الناقلة

القاهرة ـ مصراوي:

يلتقي فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتُنقل المباراة على فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية وأم بي سي مصر.

ويُشارك الأهلي بالمباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة من الدوري، فيما يخوض سيراميكا كليوباترا اللقاء بصفته بطلاً لكأس الرابطة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي بالفائز من مواجهة الزمالك ونظيره بيراميدز التي ستجمعهما عند 04:05 عصر اليوم.

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