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"التعليمات الأخيرة".. فرمان من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

10:57 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعب الزمالك مع المدير الفني للفريق
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل مواجهة بيراميدز مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء اليوم الأحد ، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة بيراميدز، وسيعطي اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء عقب انتهاء المحاضرة الفنية.

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الزمالك جوميز أخبار الزمالك بيراميدز نادي الزمالك
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