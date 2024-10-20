القاهرة ـ مصراوي:

تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة كأس السوبر المصري بمباراة تجمع بيراميدز ونظيره الزمالك عند 04:05 عصرًا على أن تُقام المباراة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا عند 08:00 مساءً.

وستُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر ثلاث قنوات وهي: أون تايم سبورتس، أبو ظبي الرياضية وأم بي سي مصر 2.

الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بقناة أون تايم سبورتس

سينطلق الاستوديو التحليلي للمواجهة في الساعة السابعة مساءً، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، ويستضيف 3 محللين هم: أيمن يونس، عماد متعب، محمد شوقي.

ويتواجد بالاستوديو من أرضية الملعب حارس المرمى عصام الحضري وشيما صابر بينما سيُعلق على اللقاء عامر عبد الله عبر القناة الصوتية الأولى، محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بقناة أبوظبي الرياضية

سيقدم أسامة الأميري الاستوديو التحليلي، بحضور علي مسري، خالد وبيومي وأحمد حسن كمحللين، بينما يتواجد 3 مراسلين من الملعب هم: محمد الصيعري، محمد الهوتي وعمر صبحي.

ويتولى عامر عبدالله التعليق على القناة الصوتية الأولى، بينما يعلق عصام عبده على اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.

الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بقناة أم بي سي مصر

أعلنت قناة أم بي سي مصر حصولها على حقوق نقل المباراة ولكن لم تكشف عن الاستديو التحليلي الذي سيقوده الإعلامي إبراهيم فايق بعد.

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