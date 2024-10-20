بديل دونجا والحارس.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالسوبر

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام نظيرة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقام في الإمارات المقام حاليا من الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، على ملعب آل نهيان.

ويسعى الفريق الأبيض للاستمرار في الانتصارات عقب تحقيق لقب السوبر الأفريقي مؤخرا على حساب الأهلي، بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح.

ووضع البرتغالي جوميز جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة بيراميدز.

وسوف تشهد تغيير وحيد عن مواجهة الأهلي الماضية، حيث يتواجد زياد كمال بدلا من دونجا المصاب، مع استمرار محمد عواد في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمود بنتايك.

الوسط: زياد كمال، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

الهجوم: سيف الجزيري وأحمد زيزو، ومصطفى شلبي.