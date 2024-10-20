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من اللائحة.. ماذا يحدث حال تعادل بيراميدز والزمالك في كأس السوبر؟

10:39 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يفتتح فريق بيراميدز والزمالك النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري بمواجهة عند 04:05 عصر اليوم الأحد على ملعب آل نهيان بالإمارات.

وتُقام عند الثامنة من مساء اليوم مباراة أخرى بدور نصف نهائي السوبر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتنص لائحة السوبر المصري أن الفريقين يلجأن إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل دون الحاجة لأشواط إضافية.

ولكن الأمر سيختلف في النهائي الذي سيُقام يوم الخميس المقبل إذ حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي وحال استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية، فيما يشارك الأهلي بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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