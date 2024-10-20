موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في افتتاح السوبر المصري والقناة الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

يلتقي فريق بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد نظيره الزمالك في افتتاح مباريات كأس السوبر المصري.

وتُنقل المباراة على فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية وأم بي سي مصر.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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