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مباراتي الأهلي والزمالك.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:01 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

كأس السوبر المصري

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كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 20 أكتوبر، 4 مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي والإسباني وبطولة كأس السوبر المصري.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، بينما يواجه ليفربول منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون - 4 عصرا - beIN Sports HD 1

ليفربول ضد تشيلسي - 6.30 مساء - beIN Sports HD 1

موعد مباريات كأس السوبر المصري

الزمالك ضد بيراميدز - 4 عصرا - Ontime sports

الأهلي ضد سيراميكا - 8 مساء - Ontime sports

موعد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد رايو فاييكانو - 3 عصرا - beIN Sports 3

أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس - 5.15 مساء - beIN Sports 3

فياريال ضد خيتافي - 7.30 مساء - beIN Sports 3

برشلونة ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN Sports HD 1

موعد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد إمبولي - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

فيورنتينا ضد ليتشي - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

كالياري ضد تورينو - 4 عصرا - STC

إنتر ميلان ضد روما - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

موعد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد نيس - 6 مساء - beIN Sports 2

تولوز ضد أنجيه - 6 مساء - beIN Sports XTRA HD 2

مارسيليا ضد مونبلييه - 9.45 مساء - beIN Sports 4

موعد مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الخلود - 5.45 مساء - SSC 1 HD

الأخدود ضد الرياض - 6.20 مساء - SSC Extra 1 HD

الاتفاق ضد العروبة - 9 مساء - SSC 5 HD

الأهلي والزمالك جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ليفربول ضد تشيلسي الزمالك ضد بيراميدز كأس السوبر المصري
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