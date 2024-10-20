ملف رياضة مصراوي.. براءة إمام عاشور.. أمير مرتضى في خطبة منة عدلي القيعي.. والأهلي بطلا لإفريقيا كرة يد

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها الأهلي يحصد لقب بطولة إيفريا لكرة اليد، وقرعة الدوري وكأس الرابطة 2024/25 بمشاركة الزمالك والأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

تغطية خاصة.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بالموسم الجديد 2024/25.. ونظام الدوري

أُقيمت عصر اليوم السبت مراسم قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري 2024/2025 التي أجراها شركة ألمانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يحصد بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه

حصد النادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ، عقب الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يحصد برونزية بطولة إفريقيا لليد

حصد فريق الزمالك الميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على نظيره منتدى درب السلطان المغربي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السوبر المصري للأندية الأبطال، والاختيار بينه وبين مصطفى شوبير لحراسة المرمى غدا في لقاء سيراميكا كليوباترا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

أقيمت قرعة كأس الرابطة المصرية موسم 2024/25 اليوم السبت، في مشروع الهدف بمحافظة السادس من أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جوزيه جوميز يكشف موقف دونجا من مباراة بيراميدز ويتحدث عن عودة فتوح

تحدث المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري ومدى صعوبتها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من الخناقة حتى البراءة".. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي (صور)

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، في تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن في أحد المولات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل انطلاق السوبر المصري.. 30 صورة لحكايات حب لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم (صور وفيديو)

تنطلق مباريات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدًا الأحد 20 أكتوبر 2024، بمشاركة أربعة أندية؛ الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأميم أراضي والده.. أبرز المعلومات عن عائلة عدلي القيعي وأبنائه (صور وفيديو)

يعتبر عدلي من الشخصيات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث عمل في مجالات متعددة، أهمها مدير تعاقدات النادي الأهلي ورئيس شركة كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمير مرتضى منصور يحضر حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي (صور)

احتفلت ابنة رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، عدلي القيعي، بحفل خطوبتها أمس الجمعة 18 أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا