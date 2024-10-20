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شاهد بالمجان.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

07:01 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

مباراة الزمالك وبيراميدز - أرشيفية

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتقام النسخة الثانية من بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال بالنظام الجديد، في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 4 أندية وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد محمد بن زايد، في نصف نهائي السوبر، ويواجه الفائز من اللقاء الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري للأبطال، على قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورت، بالمجان، بالإضافة إلى قناتي إم بي سي مصر 1 و2.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز السوبر المصري الزمالك
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