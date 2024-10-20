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شاهدها بالمجان.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

07:31 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، الذي يقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر، بدولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آل نهيان في الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفائز مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز، في نهائي السوبر المصري، يوم الخميس المقبل 25 أكتوبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، على القنوات التالية بالمجان، أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2.

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