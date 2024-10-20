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10 صور لإعلان أفشة وإمام عاشور وظهور سيد عبد الحفيظ

12:30 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إعلان نجوم الإهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدي أفشة وإمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إعلان بمشاركة نجوم الأهلي
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

شارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة ثنائي الفريق محمد مجدى أفشة وإمام عاشور، في إعلان لإحدى منتجات الأغذية.

وظهر الثلاثي سيد عبد الحفيظ، محمد مجدى أفشة وإمام عاشور، في فيديو ترويجي، للإعلان عن أحد المنتجات الغذائية، وهى "جبنة دومتي".

وخلال الفيديو، ظهر الثلاثي وهم يتناولون الجبنة داخل الغرفة، خلال إحدى معسكرات النادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا غداً، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.


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إمام عاشور أفشة إعلان نجوم الأهلي دومتي السوبر المصري سيد عبد الحفيظ
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