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"بالقاضية".. شوبير يعلق على حصد الأهلي بطولة إفريقيا لكرة اليد

12:19 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (10)
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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي بقلب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة "الأهلي": "فوز كوماندوز الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد".

وأضاف: "فريق النادي الأهلي اللي كان على قد المسؤولية بالفوز على نادي الزمالك الكبير بفارق هدف، بمباراة قمة في الإثارة، ونجح عبد الرحمن فيصل في قاضية جديدة أن يهدي الفوز للمارد الأحمر".

واختتم: "قبل ما يسافروا كانوا عندي في البرنامج وقالوا لي إن شاء الله هنرجع بالكأس وتستضيفنا تاني، وأوفوا بوعدهم للجماهير".

يُذكر أن المارد الأحمر حصد بطولة اليد لكرة القدم، عقب الفوز على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

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شوبير الأهلي كرة يد كرة يد الأهلي كأس إفريقيا لكرة اليد الزمالك القاضية
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