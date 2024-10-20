هل مسار الأهلي بالسوبر المصري أفضل كما قال مسؤول الزمالك؟.. الأرقام تُجيب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مسار فريق الأهلي أفضل منهم ببطولة كأس السوبر المصري.

سليمان أضاف خلال تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء الجمعة:" مسار الأهلي أفضل منا وسيلعب مساءً مع سيراميكا كليوباترا بينما نحن سنلعب مباراتنا في أجواء نهارية، ظروف الأهلي أفضل، لكننا نحب التحدي وأمامنا مباراة كبيرة مع بيراميدز نفكر بها في المقام الأول ثم سيكون هناك 3 أيام قبل المباراة التالية".

الزمالك من المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز عند 04:05 عصر يوم غد الأحد فيما سيلتقي الأهلي نظيره سيراميكا عند الثامنة مساء، ولكن هل مسار الأهلي أفضل لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة الأولى بدلاً من بيراميدز.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي التقى نظيره سيراميكا كليوباترا في 9 مباريات سابقة؛ إذ فاز بـ 7 مباريات وتعادل في مباراتين.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

والتقى الأهلي بفريق بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في 5 مباريات تعادل في واحدة وخسر في أخرى وفاز في 3.

وقابل الأهلي نظيره بيراميدز بمسماه الحالي في 16 مباراة؛ إذ فاز بـ 8 مباريات فيما خسر بـ 5 مباريات وسيطر التعادل في 3 مباريات.

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