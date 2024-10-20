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هل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز؟.. الأرقام تُجيب

06:00 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، مصطلح "الزمالك كعبه عالي" على فريقه قبل مباراتهما المقبلة في افتتاح كأس السوبر المصري.

وأشار سعيد، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء الجمعة، إلى أنه لا يُحب هذه الكلمة، معللاً: "الزمالك فريق كبير ومبارياته صعبة ولكن لا أعتقد أن مبارياتنا سهلة للزمالك وسنبذل كل ما لدينا للفوز فقد تعاقدنا مع عدة صفقات جديدة نتمنى أن يقدموا الإضافة".

ولكن هل الزمالك "كعبه عالي على بيراميدز"، كما يُقال؟

الزمالك التقى بفريق بيراميدز بمساه القديم "الأسيوطي" في أربع مباريات فاز بهم.

والتقى الزمالك ببيراميدز بمسماه الجديد 15 مرة بين بطولتي الدوري والكأس؛ إذ فاز الزمالك بـ 7 مباريات وتعادل بـ 6 مباريات وخسر بمباراتين أحدهما بركلات الترجيح بنصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مجددًا عند 04:05 عصر يوم غد الأحد في افتتاح منافسات بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام مساء يوم غد الأحد.

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