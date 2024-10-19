كتب ـ محمد الميموني:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كآس السوبر.

ويلاقي الأهلي ضد نظيره سيراميكا غداً الأحد على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء وتذاع المباراة على أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

وجاء طاقم تحكيم لقاء الأهلي وسيراميكا كتالي:

ـ أحمد الغندور ( حكم ساحة)

ـ أحمد حسام طه ( مساعد أول)

ـ شريف عبدالله ( مساعد ثاني)

ـ أمين عمر (حكم رابع)

ـ وائل فرحان (حكم فديو)

ـ الإماراتي عيسى خليفة ( مساعد حكم الفديو)

اقرأ أيضًا:

قبل انطلاق السوبر المصري.. 30 صورة لحكايات حب لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم (صور وفيديو)