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أول تعليق لحارس النادي الأهلي بعد حصد بطولة إفريقيا لكرة اليد

11:37 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 4 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 4 صورة
    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
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كتب - محمد القرش:

علق حارس مرمى النادي الأهلي، عبد الرحمن حُميد، بعد حصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وقال حميد عبر تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: "الفوز بالبطولة الإفريقية هو هديتنا لجماهير الأهلي في بداية الموسم، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة".

وأضاف: "تركيز الجميع كان واضحًا منذ بداية البطولة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منحنا فرصة التتويج باللقب".

وأتم حارس الأهلي: "بالتأكيد سنحتفل اليوم بالبطولة وغدًا يبدأ مشوارًا جديدًا محليًّا والتركيز في بطولة الدوري والكأس وباقي البطولات هذا الموسم".

الجدير بالذكر أن الأهلي حصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ، عقب الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

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