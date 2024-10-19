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أكرم توفيق يصلي بلاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو)

11:26 م السبت 19 أكتوبر 2024

أكرم توفيق يقرأ القرآن

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كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أون تايم سبورتس" مقطع فيديو لأكرم توفيق وهو يصلي بلاعبي وبعثة الأهلي في معسكر الفريق.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد محمد بن زايد.

وعلى الجانب الأخر، يلاقي الزمالك منافسه بيراميدز في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

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طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أكرم توفيق الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي وسيراميكا الزمالك بيراميدز
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