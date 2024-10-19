أكرم توفيق يصلي بلاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أون تايم سبورتس" مقطع فيديو لأكرم توفيق وهو يصلي بلاعبي وبعثة الأهلي في معسكر الفريق.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد محمد بن زايد.

وعلى الجانب الأخر، يلاقي الزمالك منافسه بيراميدز في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

🦅😍 أكرم توفيق يصلي باللاعبين وبعثة الفريق في معسكر الأهلي استعداداً لكأس السوبر #ONTime_Sports pic.twitter.com/Ckejo6usdl — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 19, 2024

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