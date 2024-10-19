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طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

11:15 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (7)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (10)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (8)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (6)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (4)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (5)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (2)
  • عرض 9 صورة
    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (9)
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك و بيراميدز في نصف نهائي كآس السوبر المصري

ويلاقي الزمالك ضد نظيره بيراميدز غداً الأحد على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة 4:5 مساء. وتذاع المباراة على أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من:

محمد معروف (حكم ساحة)
محمود أبو الرجال (مساعد أول)
هانى خيري (مساعد ثاني)
محمود ناجى (حكم رابع)
محمود عاشور (حكم فيديو)
عمر فتحى (مساعد حكم فيديو)

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الزمالك الزمالك ضد بيراميدز موعد مباراه الزمالك و بيراميدز كأس السوبر المصري بيراميدز
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