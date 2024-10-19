حسام المندوه: لدي ثقة في قدرات لاعبي الزمالك.. والفريق يسعى لحصد لقب السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الإمارات، عن مباراة الفريق أمام بيراميدز، مشيراً إلى قوة المباراة بين الفريقين.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم غد الأحد في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد "آل نهيان".

وقال المندوه في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لدي ثقة كاملة، في قدرات لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحقيق الفوز في نصف نهائي السوبر المصري، وحسم التأهل للمباراة النهائية".

وأضاف: "الزمالك يتطلع لحصد لقب السوبر المصري، بعدما سبق وتُوج الفريق بالسوبر الأفريقي خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أجواء البعثة في الإمارات مطمئنة للغاية، وهناك حالة تفاؤل من الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة بيراميدز غداً، والتأهل لنهائي السوبر المحلي".

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق وهم، "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

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