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20 صورة من مران النادي الأهلي الأخير قبل مواجهة سيراميكا

10:04 م السبت 19 أكتوبر 2024
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كتب ـ محمد ـ الميموني:

خاض لاعبي الأهلي اليوم السبت 19 أكتوبر، مرانه الأخير في أبو ظبي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، استعدادا لمواجهة سيراميكا غداً في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة غداً الأحد 20 أكتوبر، على استاد محمد بن زايد، في تمام الساعة 8 مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

و يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

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الأهلي كأس السوبر المصري مارسيل كولر مباراة الأهلي وسيراميكا ماتش الأهلي
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