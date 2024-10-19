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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

08:39 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك غداً الأحد 20 أكتوبر نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كآس السبوبر المصري المقام في الإمارات.

وتقام المباراة غداً في تمام الساعة الـ 8 مساء على ستاد محمد بن زايد، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

يذكر أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاصوا اليوم السبت 19 أكتوبر، آخر تدريب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ، استعداداً لمباراة بيراميدز غداً في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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