موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك غداً الأحد 20 أكتوبر نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كآس السبوبر المصري المقام في الإمارات.

وتقام المباراة غداً في تمام الساعة الـ 8 مساء على ستاد محمد بن زايد، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

يذكر أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاصوا اليوم السبت 19 أكتوبر، آخر تدريب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ، استعداداً لمباراة بيراميدز غداً في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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