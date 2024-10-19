موعد مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في كآس السوبر المصري والقنوات الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب محمد بن زايد غداً الأحد 20 أكتوبر، مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي كآس السوبر المصري.

وتقام المباراة غداً في تمام الساعة 8 مساء وتوذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

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المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في السوبر المصري غدًا

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