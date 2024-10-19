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موعد مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في كآس السوبر المصري والقنوات الناقلة

08:31 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الأول للأهلي في الإمارات1
  • عرض 18 صورة
    يحيى عطية الله من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    ياسر إبراهيم من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    ياسر إبراهيم 1من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    محمد مجدي أفشة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    حسين الشحات من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    طاهر محمد طاهرمن التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    سمير محمد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    رامي ربيعة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    ثلاثي الاهلي المغربي
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    أفشة وعضو مجلس الأهلي
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    لاعب الاهلي
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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب محمد بن زايد غداً الأحد 20 أكتوبر، مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي كآس السوبر المصري.

وتقام المباراة غداً في تمام الساعة 8 مساء وتوذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

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