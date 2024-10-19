كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب محمد بن زايد، قمة كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، بأربع فرق؛ الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا.

ويلتقي نادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز غداً الأحد 20 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة الـ4:5 دقائق وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ويلتقي نادي الأهلي ضد نظيره سيراميكا غداً الأحد 20 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة 8 مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

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