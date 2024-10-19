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المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في السوبر المصري غدًا

07:49 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    وسام أبو علي من التدريب الأول للأهلي في الإمارات1
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    ياسر إبراهيم 1من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    محمد مجدي أفشة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب محمد بن زايد، قمة كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، بأربع فرق؛ الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا.

ويلتقي نادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز غداً الأحد 20 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة الـ4:5 دقائق وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ويلتقي نادي الأهلي ضد نظيره سيراميكا غداً الأحد 20 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة 8 مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

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القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري موعد مباراه الاهلي وسيراميكا الأهلي الزمالك السوبر المصري
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