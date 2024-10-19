"قضية مُلفقة ورفضنا عمليات ابتزاز".. محامي إمام عاشور يكشف مفاجأة برائته

مراسل - مصراوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت 19 أكتوبر، ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.

وقال محامي إمام عاشور، محمد عثمان، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "قضية إمام عاشور كانت مُلفقة لذلك رفضنا أي عمليات ابتزاز تعرض لها اللاعب في القضية، والتشهير به كان هدفهم".

ويتواجد إمام عاشور حاليا مع بعثة الأهلي التي وصلت الإمارات أول أمس الخميس، من أجل خوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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