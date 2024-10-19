"من الخناقة حتى البراءة".. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي (صور)

كتب - يوسف محمد:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، في تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن في أحد المولات.

وكانت أزمة إمام عاشور، التي ظهرت بعد اتهامه بالتعدي على فرد أمن في أحد المولات بالضرب، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.

وأزمة إمام عاشور مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما أدعى فرد أمن أن لاعب الأهلي قام بالاعتداء عليه، يوم 20 يونيو الماضي، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجته تخبره بقيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيًا داخل قاعة السينما في المول.

وخلال تحقيقات النيابة، قال عاشور أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من زوجته، تخبره بأنها تعرضت لبعض المضايقات داخل قاعة السينما الخاصة بالمول، مما جعله يذهب إلى المول رفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير، لمعرفة حقيقة الأمر، مشيراً أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، أنهم من الممكن أن يكونوا من الأشخاص الذين اتبعوه فور رؤيته، مؤكداً أنه لم يتعرض لفرد الأمن.

وقامت النيابة العامة في ذلك الوقت وبعد الاستماع إلى أقوال نجم النادي الأهلي، بإخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية وصلت إلى 5 ألاف جنيه.

وتصاعدت أزمة عاشور معغ فرد الأمن، إلى أن وصلت إلى ساحات القضاء، وكانت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل محاكمة اللاعب إمام عاشور، حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

وفي جلسة 12 أكتوبر، قامت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في القضية، حتى اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، والتي قضت المحكمة خلالها ببراءة اللاعب.

ويذكر أن إمام عاشور يتواجد حالياً، رفقة بعثة النادي الأهلي في دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

ويلاقي النادي الأهلي غداً الأحد، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري كأس السوبر المصري.

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