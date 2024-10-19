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جوزيه جوميز يكشف موقف دونجا من مباراة بيراميدز ويتحدث عن عودة فتوح

07:01 م السبت 19 أكتوبر 2024

أحمد فتوح من تدريبات الزمالك

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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري ومدى صعوبتها.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريق من ضمن الأفضل في الدوري المصري، حيث يقدمون كرة جيدة ويضم فريقهم لاعبين مميزين، لذلك ستكون المباراة صعبة".

وأضاف: "لدينا توازن في القائمة وهناك بديل لأي لاعب يغيب عن الفريق، ولن يتواجد دونجا في مباراة الغد بسبب عدم اكتمال جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب".

وأوضح: "أي لاعب سيشارك سيؤدي المطلوب منه في اللقاء، وخُضنا عدة تجارب ودية جيدة قبل الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري".

وأكد: "أغلقنا ملف السوبر الإفريقي ونركز حاليا على البطولة المحلية، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

واختتم المدرب البرتغالي: "الجميع ينتظر عودة أحمد فتوح للملعب لأنه لاعب مميز، و الكرة عندما تصل لقدم فتوح تبتسم لأنه لاعب جيد ولاعب (شارع) يجيد اللعب في مساحات ضيقة، وأتمنى أن يتخلى عنه الحظ السيئ قريبا".

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

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